Школьников и родителей пригласили на тренировки в Парке Горького

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Парк Горького пригласил юных жителей Москвы на спортивные мероприятия в дни летних каникул. С 1 июня и до конца лета для школьников в парке будут проходить соревнования и мастер-классы знаменитых спортсменов.

Так, например, с 1 июня в парке проходят соревнования школьной спортивной лиги по пляжному волейболу. Состязания будут проходить ежедневно до конца июня — с 12:00 до 17:00. Принять участие в мероприятии можно, если подать заявку в сервисе центра «Патриот.Спорт».

В рамках празднования Дня защиты детей 4 и 5 июня в парке также можно будет принять участие в открытых турнирах по пляжному волейболу и пинг-понгу.

Кроме того, в будние дни для москвичей будут открыты секции по пяти видам спорта — от мини-футбола до шахмат. Принять участие в занятиях можно будет каждый день — с 10:00 до 16:30.

Также по вечерам в парке будет открыт беговой клуб, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Более 1,5 тысячи человек обратились в московские семейные центры с вопросом, как организовать занятость детей летом. Прелесть этой поры в том, что на улице тепло, можно подолгу бывать на свежем воздухе. Как интересно и с пользой для ребенка провести три летних месяца, рассказывает специалист семейного центра «Печатники» Елена Груздева.