Названы самые популярные профессии среди выпускников столичных вузов

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Почти 157,7 тысячи молодых специалистов получили дипломы столичных вузов по итогам прошлого года. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, самыми популярными среди выпускников оказались направления экономики, юриспруденции, педагогики и информационных технологий.

Уточняется, что доля бюджетных мест в столичных вузах составила 42,8 процента. За пять лет она возросла на 11,2 процента.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, количество первокурсников, которые учатся на экономистов и управленцев, снизилось за пять лет на два процента.

При этом число студентов, которые учатся на направлении юриспруденции, возросло на 7,6 процента. В то же время востребованность направления информатики возросла на 67 процентов.

Найти работу молодым специалистам помогают в службе занятости населения.

— За последние два года более 80 тысяч молодых соискателей трудоустроились при поддержке службы занятости. Из них около 25 тысяч — без опыта работы, — рассказал глава Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, слова которого приводят на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что юных предпринимателей столицы пригласили на форум «Бизнес-уик-энд». Мероприятие будет проходить 7 и 8 июня на площадке «Цифровое деловое пространство» по адресу Покровка, дом 47.