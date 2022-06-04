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Началось благоустройство возле станции МЦД-4 Переделкино

Георгий Соланович
Город
Началось благоустройство возле станции МЦД-4 Переделкино
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Переделкино Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы начали работы по благоустройству территории возле реконструируемой станции четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД) Переделкино. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков в субботу, 4 июня.

— Главная задача благоустройства в этом районе — сделать удобный пешеходный маршрут к новой станции для местных жителей, поэтому приведем в порядок тротуары — расширим существующие и обустроим новые. Заменим покрытие проезжей части, организуем парковки с удобными заездами и выездами, для пассажиров общественного транспорта поставим три современных остановочных павильона, — заявил Бирюков.

Работы пройдут на Лукинской улице, первой и девятой Чоботовских аллеях, седьмой улице Лазенки, территории парка возле реки Сетунь, а также около северного вестибюля станции МЦД-4. На время работ для горожан организуют альтернативные маршруты и установят предупреждающие знаки.

Специалисты установят более 300 новых фонарей, организуют разворотную площадку для общественного транспорта, высадят более 500 деревьев, а возле реки Сетунь оборудуют удобные настилы и пандус. Завершить работы планируется до конца года.

До этого сообщалось, что в столичном районе Бибирево объявили о начале работ, связанных с комплексным благоустройством территории между улицами Мелиховской, Лескова и Белозерской.

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