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Столичные службы благоустроят территорию между тремя столичными улицами

Араз Салехов
Город
Столичные службы благоустроят территорию между тремя столичными улицами
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столичном районе Бибирево объявили о начале работ, связанных с комплексным благоустройством территории между улицами Мелиховской, Лескова и Белозерской. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, специалисты займутся оборудованием новых детских и спортивных площадок, беговой дорожки и площадки для выгула собак. Помимо этого, специалисты установят фонари и построят смотровую площадку. На территории также заменят асфальтобетонное покрытие, высадят деревья и кустарники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках благоустройства территории спортивного комплекса «Авангард» приступили к устройству «сухого» фонтана. По его словам, светодинамический фонтанный комплекс расположится на главной аллее спортивного учреждения и будет состоять из одной круглой и двух прямоугольных частей.

В среду, 25 мая, столичные службы начали работы по благоустройству Ленинского проспекта на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. В частности, на данный момент проводятся работы в сквере на улице Академика Петровского и у станции метро «Ленинский проспект».

Благоустройство Район Бибирево Москва
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