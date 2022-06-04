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«Компенсация за холодный май»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Какой будет погода в Москве на следующей неделе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Следующая неделя в столице будет по-летнему теплой: в понедельник и вторник температура составит 20–22 градуса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что в ближайшее время москвичам не стоит опасаться сильных дождей.

— Хорошая погода нас ждет, теплая, при которой цветущая сирень выглядит просто прекрасно. Скорее всего, вообще осадков не будет, потому что не слишком ярко выраженная фронтальная зона с непродолжительными и несильными дождями пройдет в воскресенье. В понедельник есть небольшая вероятность осадков, а в остальные дни — нет, — рассказал эксперт.

По словам Шувалова, в понедельник и вторник в Москве будет 20–22 градуса. В середине недели в столице стоит ожидать повышения температуры: с 23 градусов в среду до 24–25 — в пятницу. Именно пятница с большой вероятностью станет самым теплым днем на неделе, пояснил собеседник «ВМ».

На неделе в столице установится переменная облачность, уточнил Шувалов.

— С утра будет ясно, днем — кучевые облака, но совершенно однозначно — не десятибалльная сплошная облачность, — рассказал синоптик.

Как заметил специалист, в начало июня Москва вошла с небольшой положительной аномалией температуры, которую можно считать «компенсацией за холодный май».

При этом пока рано говорить о том, какая погода ждет москвичей в День России, уверен синоптик.

— 12 июня — далеко, практически на пределе прогнозирования. Пока характер процессов такой, что будет один–два дня с дождем. На какие дни они попадут, я сейчас не скажу, но остальные три–пять дней будут без осадков. Такое чередование: ложбина проходит один–два дня, потом на три дня воцаряется антициклон, потом — следующая ложбина. Но такой ложбины, чтобы целиком захватывала всю европейскую территорию, нет, север у нас в тепле в положительной аномалии продолжительное время: Архангельск, Мурманск, Сыктывкар и др. Так что на 12 июня перспективы неплохие, но лучше к этому вопросу вернуться потом, — резюмировал специалист.

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