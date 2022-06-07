«Уехать из страны и там гадить!»: Олег Газманов высказался о Чулпан Хаматовой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народный артист России Олег Газманов высказал свое мнение об актрисе театра и кино Чулпан Хаматовой, которая иммигрировала в Прибалтику.

Артистка нелестно высказывается в адрес России, а это, по мнению Газманова, «как предать родную мать».

—Уехать из страны и там гадить за то, чтобы получить там положение? С одной стороны, жалко, а с другой — гадко. И гадко больше. Если ты не согласен со страной, хочешь жить в другом месте, то мы открыты, живи где хочешь. Но оттуда тявкать на свою родину — это как предать свою мать, своих родителей, друзей. Откажись молча и уезжай. Видимо, это попытка получить подачку от принимающей стороны, а эта сторона ненавидит твою родину. Я бы не хотел никогда в таком положении оказаться и никому бы этого не пожелал, — сказал Газманов во время пресс-конференции в РИА Новости.

В марте 2022 года актриса уехала вместе с детьми на ПМЖ в Латвию, где сейчас служит в труппе Нового Рижского театра. До отъезда Хаматова много лет работала в «Современнике» и была ведущей актрисой. Кроме этого, она является основателем фонда «Подари жизнь», который помогает тяжелобольным детям.

Свою позицию по поводу иммигрировавших звезд высказал отечественный режиссер, супруг журналистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян. Он осудил видеообращения юмориста Максима Галкина, которые тот записывает из Израиля.