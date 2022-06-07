Андрей Бочкарев: Станция «Новомосковская» готова почти наполовину

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Строительство станции «Новомосковская» Сокольнической линии столичного метро завершено почти наполовину. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Продолжаются работы по продлению Сокольнической линии метро. В настоящее время ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций станции «Новомосковская». Общая строительная готовность оценивается в 46 процентов, — сказал он.

Заммэра добавил, что специалистам предстоит проложить еще 2,4 километра путей и возвести станционный комплекс общей площадью более 11 тысяч квадратных метров.

Бочкарев отметил, что «Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станцией метро.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что строительство восточного участка Большой кольцевой линии столичного метрополитена завершено на 78 процентов. Заммэра отметил, что ввод в эксплуатацию позволит улучшить транспортное обслуживание для жителей прилегающих районов.