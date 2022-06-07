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Установлена личность виновника ДТП, в котором пострадала бывший главред российского Vogue Долецкая

Елена Самойлова
Происшествия
Установлена личность виновника ДТП, в котором пострадала бывший главред российского Vogue Долецкая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Кропоткинский переулок Карта всех событий

Установлена личность мужчины, который сбил бывшего главного редактора журналов Vogue Россия и Interview Алену Долецкую. Об этом стало известно во вторник, 7 июня.

Ранее сообщалось, что виновник ДТП — курьер одной из служб доставки еды. Компания прокомментировала ситуацию.

— Мы находимся на связи с командой Алены Долецкой. Курьер, который мог быть участником инцидента, предварительно установлен. Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами, которым мы оказываем максимальное содействие, — цитирует Telegram-канал «112».

Если вина мужчины будет доказана, его заблокируют окончательно.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Кропоткинском переулке. Курьер на электрическом велосипеде сбил журналистку, а после скрылся. Долецкую госпитализировали, у нее диагностированы перелом кисти и множественные ушибы.

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