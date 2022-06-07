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Между Елецкой и Каширским шоссе появятся два новых проезда и транспортный маршрут

Антон Махов
Город
Между Елецкой и Каширским шоссе появятся два новых проезда и транспортный маршрут
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Южное, жилой комплекс Орехово-Борисово Карта всех событий

Два новых проезда и маршрут общественного транспорта свяжут Елецкую улицу и Каширское шоссе. Об этом во вторник, 7 июня, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Благодаря двум новым проездам улучшится транспортное обслуживание жилья, в том числе еще проектируемого. Существующую сеть планируется расширить и реконструировать, и уже по обновленным улицам пойдет новый маршрут общественного транспорта. Он пройдет по Проектируемому проезду № 964 и участку Елецкой улицы, — отметила Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект планировки территории для этого участка улично-дорожной. Территория разработки ограничена Каширским шоссе и Ясеневой улицей.

Также Княжевская заявила, что на улице появится 13 новых наземных пешеходных переходов. Доступ к остановкам общественного вырастет. Количество остановочных пунктов намерены увеличить. Здесь намерены построить семь новых остановок, сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Ранее заместитель мэра Андрей Бочкарев рассказал о том, что началось проектирование моста через Москву-реку в сторону Мневниковской поймы.

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