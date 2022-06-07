Стало известно, какие услуги пользуются особым спросом у петербуржцев накануне выпускных

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты рассказали, за какими услугами обращаются петербуржцы накануне выпускных чаще всего.

В первую очередь выпускникам нужно определиться с местом проведения торжества.

— В центре города стоимость самая высокая — от 2500 рублей в час. Есть и более бюджетные варианты, например, просторное помещение для проведения праздников на улице Фрунзенской можно арендовать от 350 рублей в час с понедельника по воскресенье, — отметили аналитики в комментарии ФАН.

Также на мероприятии необходим ведущий. В зависимости от профессионального опыта ведущего увеличивается и цена. Можно пригласить на вечер ведущего-диджея примерно за 20 000 рублей.

Кроме того, растет популярность услуг фотографов и видеографов. В среднем по городу исполнители берут от 1500 до 3500 рублей в час. В эту цену включены отбор и ретушь снимков. При выборе фотографа стоит обращать внимание на стиль его снимков.

Расходы на организацию выпускного для одиннадцатиклассников в Петербурге по сравнению с 2021 годом выросли на 15 процентов, цены для оканчивающих девятый класс подскочили на треть.