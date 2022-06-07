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Задержан изобретатель «новой криптовалюты», который обманывал инвесторов четыре года. Об этом во вторник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, один из горе-инвесторов помогал злоумышленнику при переезде в Красноярск. Тогда он представился владельцем бизнеса. Мужчины обменялись номерами, а после периодически встречались в кафе и ресторанах, при этом за напитки и угощения платил новый знакомый.

Бизнесмен всегда приезжал на дорогих автомобилях (как выяснилось позже, арендованных). А во время общения рассказывал о своих успехах на биржевых торгах.

Однажды он предложил погулять большой компанией, в ходе застолья рассказал, что создал собственную криптовалюту и планирует выйти на международный рынок. В итоге ему удалось заинтересовать как жителя Железногорска, так и троих его знакомых. Те инвестировали в его проект 780 тысяч рублей. По заверению нового знакомого, прибыль в десятки раз превысит сумму вложенных средств.

Затем он создал группу в соцсети, куда периодически выкладывал изображения с графиками, якобы отображающими рост курса придуманной криптовалюты. Так он успокаивал вкладчиков: мол, в скором времени они начнут получать дивиденды. Через год мошенник удалился из паблика, а инвесторов добавил в черный список.

Однако обращаться в полицию потерпевшие не спешили, продолжая верить аферисту.

К правоохранителям горе-инвесторы обратились только спустя несколько лет. Сотрудники полиции выяснили, что аферист прячется в Сочи. Там его задержали и доставили в Железногорск. Он сознался, что никакой криптовалюты не изобретал, раскаялся и возместил потерпевшим потраченные суммы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что цена биткоина упала до 29,7 тысячи долларов.