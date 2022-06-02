Цена биткоина упала до 29,7 тысячи долларов

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Стоимость биткоина в четверг, 2 июня, падает на шесть процентов — до 29,7 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Биржа Binanc сообщает, что биткоин по состоянию на 7:15 по московскому времени дешевел на шесть процентов — до 29,65 тысячи долларов. При этом портал CoinMarketCap высчитал среднюю цену криптовалюты по 20 биржам, согласно которой стоимость биткоина снижалась на 5,7 процента — до 29,7 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Напомним, что биткоин перешел к снижению после роста в начале недели. При этом падение цены криптовалюты шло на еженедельной основе с начала апреля, за это время монета потеряла почти треть своей стоимости, сообщает РИА Новости.

Кроме того, эксперты рассказали о возможных изменениях курса биткоина в ближайшее время. Основатель Video Inside Александр Мамичев считает, что в мае — июне биткоин может показать отметку стоимости на уровне 20–22 тысяч долларов. Основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов прогнозирует падения курса биткоина до отметки 24 тысячи долларов.

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