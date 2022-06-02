Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Цена биткоина упала до 29,7 тысячи долларов

Араз Салехов
Экономика
Цена биткоина упала до 29,7 тысячи долларов
Фото: Unsplash

Стоимость биткоина в четверг, 2 июня, падает на шесть процентов — до 29,7 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Биржа Binanc сообщает, что биткоин по состоянию на 7:15 по московскому времени дешевел на шесть процентов — до 29,65 тысячи долларов. При этом портал CoinMarketCap высчитал среднюю цену криптовалюты по 20 биржам, согласно которой стоимость биткоина снижалась на 5,7 процента — до 29,7 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Напомним, что биткоин перешел к снижению после роста в начале недели. При этом падение цены криптовалюты шло на еженедельной основе с начала апреля, за это время монета потеряла почти треть своей стоимости, сообщает РИА Новости.

Кроме того, эксперты рассказали о возможных изменениях курса биткоина в ближайшее время. Основатель Video Inside Александр Мамичев считает, что в мае — июне биткоин может показать отметку стоимости на уровне 20–22 тысяч долларов. Основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов прогнозирует падения курса биткоина до отметки 24 тысячи долларов.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем опасны метавселенные и NFT.

падение биткоин биржа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте