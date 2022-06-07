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Названы четыре простых способа заснуть при бессоннице

Лала Манушакян
Общество
Названы четыре простых способа заснуть при бессоннице
Фото: Unsplash

Многие люди пренебрегают своим сном, лишаясь полноценного отдыха в течении семи–восьми часов в день. Телеведущий Майкл Мосли перечислил четыре эффективных и простых способа быстро заснуть при бессоннице.

— Ранний рассвет — то, что вас будит, поэтому в июне мы спим меньше всего. Примерно на 25 минут меньше, чем зимой. И происходит это в первую очередь из-за воздействия света, — отметил ведущий.

Он порекомендовал спать только в темноте. Так лучше вырабатываются гормоны сонливости. Для этого в спальне можно повесить более плотные шторы, которые не будут пропускать лучи света, а также при необходимости надевать маску для сна.

По словам Мосли, для крепкого сна необходимо соблюдать режим, так как засыпать и просыпаться нужно в одно и то же время. Еще один совет — придерживаться «Правила 15 минут». Если в течение этого времени не появилось сонливости, то следует заняться чем-нибудь скучным, что снова вызовет сонливость.

Также не стоит проводить свой досуг на кровати и заниматься бездельем. Как считает телеведущий, мозг программирует ассоциации не только со сном, но и с другими активностями, поэтому приход сна может быть долгим, передает BBC Newscast.

До этого невролог-сомнолог Елена Царева выразила мнение, что на сон человека может влиять множество факторов. Один из них — переедание, при котором большое количество кофеина и многое другое приводит к увеличению риска бессонницы.

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