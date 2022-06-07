Психолог назвал главные ошибки родителей при воспитании мальчиков

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Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал главные ошибки при воспитании мальчиков.

Во-первых, он советует отказаться от насмешек над детьми, даже если у них что-то не получается с первого раза. Таким поведением родители обесценивают действия мальчика, вселяют в него неуверенность и чувство бессилия.

Во-вторых, родители часто игнорируют детские вопросы, хотя они для ребенка очень важны.

— Эти формулировки — «Потому что», «Подрастешь — поймешь», «Тебе этого не надо знать» — не будут способствовать интеллектуальному развитию ребенка. Если он этим интересуется, значит, развиваются нейронная шкала и интеллект. А когда родитель игнорирует ребенка, то развития не происходит. Если не знаете, как ответить, возьмите паузу, изучите тему и расскажите ему. Будьте с ним в контакте, — объяснил психолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Нередко родители не воспринимают ребенка как полноценного члена семьи, но это необходимо. Психолог рекомендует советоваться с ребенком в принятии решений. Это даст возможность наладить доверительный контакт с сыном. Иногда взрослые люди даже не предполагают, что решение может быть на поверхности, а дети часто дают гениальные ответы.

— Когда вы идете на диалог с ребенком, у него формируется навык зрелых коммуникаций. Такие мальчики способны, вырастая, обсудить любую проблему со своей женщиной, они готовы быть в диалоге с коллегами, друзьями и окружением. Мальчик чувствует свою значимость с детства, а достигая зрелого возраста, он не будет нуждаться в том, чтобы подчеркивать ее через деструктивные формы, — сказал психолог.

Эксперт отметил, что при воспитании мальчика фразы типа «А я же тебе говорила!», «А я же тебя предупреждала!» нужно убрать из лексикона. Родителям нужно понять, что ребенок живет на земле в первый раз и он имеет право совершать ошибки.

Пятая ошибка, которую совершают родители, — они не хвалят своих сыновей или делают это неправильно. Формулировку «Ты молодец, но…» нужно также исключить. Когда родители хвалят мальчика, он проходит нарциссическую верификацию, чувствует себя значимым. Если этого не происходит, то, вырастая, такие мужчины избегают в отношениях с женщинами некоторых действий, чтобы не услышать очередного «но», чтобы не слышать оценочных мнений. Напротив, мальчики, которых много хвалили, легко входят в зрелые отношения с противоположным полом.

Психолог назвал главные пять правил счастливой женщины. Главное, чем должна руководствоваться гармоничная девушка, — получать то, что хочется, а не то, что дают.