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Москвичам рассказали, как готовят собак-проводников для незрячих людей

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, как готовят собак-проводников для незрячих людей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник, 7 июня, рассказала, как проходят обучение столичные собаки-проводники.

Четвероногие помощники растут и учатся в Балашихе. Тренировки они проходят в питомнике Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС).

Собак с младенчества приспосабливают к будущей работе. Начало учебы проходит без мамы. Щенка выпускают в «детскую» комнату, где он привыкает к человеческому голосу, таскает резиновую пищалку и проходит полосу препятствий.

В процессе обучения большую роль играет «проверка кошкой». Если собака оказывается слишком агрессивной или слишком любопытной к другим животным, то ее не допускают до работы.

Если четвероногий друг прошел тест, то он продолжает обучение. Собак начинают учить командам. Важно, чтобы животное оставалось спокойным и ждало команды хозяина.

Полное обучение собак длится от шести до восьми месяцев. После этого им нужно сдать выпускной экзамен из трех частей. После успешного прохождения в школу приглашают будущего хозяина, размещают его в гостинице и две недели учат справляться с четвероногим помощником, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 мая стало известно, что более 250 собак-проводников прошли обучение в столичном метрополитене с момента запуска проекта. На занятиях животных учат проходить через двери в вестибюлях метро и подводить человека к лифту.

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