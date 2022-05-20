Более 250 собак-проводников прошли обучение в столичном метрополитене

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Свыше 250 собак-проводников для незрячих и слабовидящих пассажиров прошли обучение в столичном метрополитене с момента запуска проекта. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— С момента запуска проекта 253 собаки-проводника для незрячих и слабовидящих пассажиров прошли обучение на территории Московского метрополитена, — говорится в сообщении.

На занятиях, как уточняется, собак учат проходить через двери в вестибюлях метро и подводить человека к лифту. Им показывают, с какой стороны необходимо стоять на эскалаторе, как правильно передвигаться по платформе, заходить и выходить из вагонов поезда, пишет Telegram-канал дептранса.

Помимо этого, собаки-проводники оказывают помощь людям и в столичных центрах реабилитации. Так, они помогают человеку сориентироваться в правильном направлении, например, быстрее найти столовую, лечебный корпус или выход к лесопарку.

Также в материале «Вечерней Москвы» владельцы собак-поводырей рассказали, как им помогают их домашние питомцы.