«Мы буквально доверяем им свою жизнь»: владельцы собак-поводырей — о своих помощниках

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

27 апреля — Международный день собак-поводырей, которых еще называют «проводниками». Они помогают людям с ограниченными возможностями уже более четырехсот лет. Вместе с хозяевами они передвигаются по квартире и городу, ездят в автобусах и на такси. В преддверии праздника о своем опыте рассказали те, кому помогают собаки-поводыри.

Режиссер Андрей и Жак

Собаки-проводники — разные по характеру. Жаку 9 лет, он крупный лабрадор. Мы с ним встретились в питомнике ОКЦ. Инструктор, которая передавала собаку, очень к нему привязалась и потом приезжала в гости. Жака она называла педантом и эстетом, это до сих пор так — всегда обходит мусор и лужи.

Жак — очень умный пес. Например, может выбрать более короткий или более длинный маршрут в магазин, знает, с какой стороны лучше обходить автомобиль, может обойти резко возникшее препятствие, хорошо помогает.

В повседневной жизни приходится сталкиваться с разными сложностями. Бывают люди неадекватные, хамы, агрессивные, поэтому для незрячего человека собака — дополнительная безопасность. Плюс работает психологический фактор — человек с собакой кажется более добрым, к нему всегда относятся снисходительнее. Это особенно актуально для тех, кто потерял зрение моментально, еще не успел адаптироваться.

Когда мы дома, мы постоянно взаимодействуем с Жаком. Он ненавязчивый, не очень игривый, но всегда позитивный — чувствует, когда я хочу пообщаться с ним, а когда нужно поработать. Настроение хозяина и собаки-поводыря должно совпадать, это важно.

В магазин я чаще всего хожу с сопровождающим из «Помощи рядом», но в само помещение пускают примерно 30 процентов заведений — чаще приходится с удостоверением объяснять, что это собака-проводник.

Хорошо, что сейчас активно работает клуб собак-проводников «Мудрый пес», благодаря этому тема становится более популярной.

Фото: Из личного архива

Зоомассажист Александра и Бланка

Я полностью потеряла зрение в четыре года — и примерно с пяти захотела собаку-поводыря. Когда мне исполнилось 18, позвонила в учебный центр «Собаки — помощники инвалидов», встретилась с его куратором Натальей Громовой, прошла анкетирование и встала в очередь на собаку летом 2017 года. Через неделю после заполнения анкеты родилась Бланка, в ноябре 2018-го я узнала, что могу получить свою собаку. Встречи с ней ждала с волнением, думала, насколько ей будет со мной комфортно. Когда ее привели, она бегала вокруг, обнюхивала, а я ждала, когда смогу с ней познакомиться поближе, — сразу поняла, что это моя собака.

Бланка — очень утонченная и изящная, как леди. Она всегда переживает за меня. Например, когда мы идем с сопровождающим в метро, она очень ревнует, следит за человеком, мониторит ситуацию. Когда нужно спуститься или подняться, тычет носом в колено, предупреждает на всякий случай.

Я увлекаюсь верховой ездой и участвую в проектах «Доступной среды». Иногда, когда нам нужно после конного клуба добраться до дома, Бланка на парковке выбирала машину и показывала ее мне, как бы говоря: «Садись, поехали». Очень удивлялась, когда я говорила ей идти к автобусу. Иногда мы пользовались помощью таксистов. Бывало, нас подвозили бесплатно.

В целом сейчас люди спокойно относятся к тому, что люди с ограниченными возможностями здоровья заходят в торговые центры и магазины. Да и сами заведения становятся доступнее — правда, иногда сложно попасть в продуктовые магазины. С общественным транспортом мне особенно нравится МЦД-2, в метро есть службы сопровождения.

Фото: Из личного архива

СММ-специалист Юлия и Мира

Уже пять лет работаю СММ-специалистом у врача-педиатра. Кроме того, я получила сертификат эксперта по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения и работаю в московском Всероссийском обществе инвалидов. Для меня это и хобби, и работа одновременно, ведь с появлением собаки-проводника в моей жизни появился и клуб «Мудрый пес» — это невероятная мотивация жить дальше, потому что понимаешь, что ты делаешь какое-то особое дело, помогаешь людям, делаешь мир лучше.

Развитие в области доступной среды помогает мне чувствовать себя по-настоящему нужной. Несмотря на потерю зрения, моя жизнь стала ярче, чем была.

Я долго решала, нужна ли мне собака-проводник — у меня никогда не было собаки, я не представляла, каково это, проводить с ней все время. При этом я понимала, что мне очень нужна помощь и поддержка кого-то, кто может быть со мной всегда рядом, поможет стать мобильнее и активнее.

Я долго сомневалась, но написала заявку на получение собаки-проводника. Очередь на них больше года, и все это время мы с мужем гуляли вечерами и думали, как будем скоро ходить так втроем. А может, я смогу себе даже позволить выходить из дома в темное время суток — раньше было страшно.

Через 13 месяцев меня пригласили в учебно-кинологический центр «Помощник инвалидов» в Балашихе. Таких центров в стране всего два, и оба — в Подмосковье, сюда приезжают со всей страны. Когда тренер привела мою Миру, она встретила меня как родную — радовалась, прыгала, мы с ней обнимались, целовались. Она сразу показалась мне какой-то яркой, солнечной и энергичной. Пару человек — собака подбирает специалист, ведь хозяин и помощник должны подходить друг другу как по росту и весу, так и по характеру и умениям.

В этом году мы с Мирой получили звание «Лучшая собака-поводырь». Я со сцены сказала, что награду получаю за всех владельцев собак-проводников, потому что у каждого из нас она самая лучшая, самая понимающая и идеальная.

Я действительно поражаюсь возможностям своей собаки. Например, она легко запоминает даже самые сложные маршруты с поворотами, а поскольку я постоянно с ней разговариваю, она уже может отвести меня по делам, даже если я просто обозначу цель.

Каждый день собака-проводник творит чудеса, поскольку мы даже не замечаем всех опасностей, которые есть вокруг: открытые люки, машины, какие-то мелочи. Она находит пешеходные переходы, вход в метро, лестницы. Мы буквально доверяем собакам свою жизнь.

Раньше в городе было сложно с инфраструктурой и с готовностью принимать собак-проводников вообще, насколько мне рассказывали другие владельцы. Хотя по закону собака-проводник — не животное, а «техническое средство реабилитации» и может посещать с владельцем любое общественное место.

Сейчас ведется большая работа по доступной среде, появляется много информации на эту тему, и мы сами не сидим на месте — проводим уроки доброты. Транспорт стали маркировать специальными знаками «Места для собаки-проводника», что существенно упрощает процесс объяснения окружающим, почему собака едет в автобусе. Благодаря проекту «Яндекса» «Помощь рядом» мы также можем пользоваться такси и вызывать машину в любое время без споров и объяснений. Теперь мне не нужно доказывать, что я тоже член общества и моя собака — это мои глаза.

Было бы здорово, если бы люди были добрее и внимательнее друг к другу. Это нормально, когда ребенок спрашивает, почему человек идет с палочкой или почему у кого-то такая собака со шлейками. Ничего стыдного нет в том, чтобы рассказать, что это собака с особой миссией. А иногда я слышу, как дети сами рассказывают родителям про собаку-поводыря. Где-то они это узнали, увидели, прочитали, а детское сердце так этим вдохновилось, что хочется поделиться знанием со всеми.

Фото: Из личного архива

Водитель такси Сергей о поездках с людьми с собаками-поводырями

За время участия в «Помощи рядом» было несколько поездок с людьми с собаками-поводырями. Особенно запомнилась одна долгая, когда мы около двух часов общались с девушкой и ее мамой.

Девушка была с собакой-проводником и очень жаловалась, что раньше водители не дожидались ее, так как не было такой сильной поддержки общества. Были и те, кто просто не любит собак, поэтому отказывается от поездки.

Я животных люблю. И рад помогать людям, особенно сейчас, когда в жизни слишком много безразличия. Я считаю, что ты даешь людям, то и тебе возвращается.

Люди с ограниченными возможностями отличаются жизнерадостностью и простотой, силой воли. К своим животным они относятся как к членам семьи, это очень подкупает и вдохновляет.

Социальные проекты

Собаки-проводники — незаменимые помощники для людей с ограниченными возможностями, но даже им иногда нужна помощь. Благодаря социальным проектам жизнь питомцев и их хозяев становится проще.

Так, «Мудрый пес» занимается подготовкой животных к работе, проект «Помощь рядом» помогает с городской мобильностью незрячим и слабовидящим подопечным благотворительных фондов, уже в четырнадцати регионах есть объединение собак-проводников. Это, например, «Невский проводник» в Санкт-Петербурге, «Золотой пес» в Ростове-на-Дону, «Верный друг Мурга» в Амурской области, «Новосибирский проводник» в Новосибирске, «Камский проводник» в Перми. Объединений много. Важно замечать, что рядом с вами уже есть такие люди — и порой им нужна именно ваша помощь.