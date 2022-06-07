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Столичную пенсионерку пытались заставить продать квартиру

Елена Самойлова
Происшествия
Столичную пенсионерку пытались заставить продать квартиру
Фото: shutterstock

Сотрудники столичной полиции пресекли мошенничество в особо крупном размере в отношении 83-летней местной жительницы. Об этом во вторник, 7 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, пенсионерке позвонил неизвестный, представился полицейским и сказал, что злоумышленники пытаются переоформить ее жилплощадь. Также он пообещал помочь испуганной женщине предотвратить аферу.

Для этого собеседник предложил ей самостоятельно продать квартиру, а вырученные деньги перевести на «безопасные» счета. Та поверила и нашла потенциального покупателя. Однако об этом узнала ее дочь и поняла, что мать стала жертвой обмана. Женщины обратились в полицию.

— Благодаря своевременному вмешательству оперативников мошеннические действия были пресечены, сделка по купле-продаже не состоялась, — отметила Волк.

Одного из участников криминальной схемы полицейские задержали с поличным при получении от потерпевшей муляжа на сумму, превышающую семь миллионов рублей. Он был курьером и должен был передать деньги соучастникам преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого стало известно о задержании изобретателя «новой криптовалюты», который обманывал инвесторов четыре года.

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