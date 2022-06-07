«Обходные пути»: какими будут «серые» поставки российской нефти Западу

Фото: depositphotos

Странам Запада выгодно приобретать российскую нефть. Несмотря на санкции, они будут покупать ее при помощи обходных схем, в частности смешивая с другими нефтепродуктами или закупая через посредников. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он подчеркнул, что в настоящий момент полного запрета на покупку российской нефти Западом не существует.

— Пока что это не запрещено, фактически до 2023 года можно покупать российскую нефть, что сейчас активно и делают. Но обходные пути уже сейчас сформировываются, и это будет происходить дальше более массово, — рассказал специалист.

По словам эксперта, набирает популярность вариант, при котором российскую нефть смешивают с другой. Если нефти из РФ в составе не более половины, на это закрывают глаза. Доходит до того, что могут взять дизельное топливо, сделанное в Польше из российской нефти и смешивать с российской нефтью. Полученная «латвийская смесь» в Европе уже никого не смущает, уточнил собеседник «ВМ».

Нефть также попадает в страны Запада через другие государства, заметил эксперт.

— Индия скупает российскую нефть, потому что Россия дает скидку. Соответственно, Индия для себя ее перерабатывает и в том числе отправляет обратно в Европу. Это не запрещено, Индия таким образом зарабатывает: Россия дает скидку по 30 долларов за баррель, поэтому ей выгодно перерабатывать и продавать по мировым ценам. Это очень хороший бизнес. Китай тоже активно этим занимается. Есть такой эффект, он может и увеличиться, — подчеркнул Юшков.

Для России поставки нефти в Индию со скидкой — возможность занять азиатские рынки, отметил собеседник «ВМ». При этом даже со скидкой цена составляет 70–80 долларов за баррель — это все равно выгодно для РФ, уточнил специалист.

Ряд других стран также могут стать посредниками в поставках нефти, заметил эксперт.

— Сейчас в шестом пакете санкций не попадают под ограничения поставки в Венгрию, Чехию и Словакию. Более им года им дают на переходный период, а у Венгрии, насколько я помню, даже верхних границ особо нет. Болгария может 14 месяцев свободно покупать российскую нефть. Получается, что они могут закупать ее, перерабатывать и продавать в соседних странах. Может быть, мы даже увидим схемы, когда они получают нефть, а дальше грузят на железнодорожные цистерны и гонят в соседние страны. Формально это не запрещено, — заключил Юшков.