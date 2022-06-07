Чемодан с полутора миллионами рублей украли у жителя Красногорска

Злоумышленник украл у жителя Красногорска чемодан, в котором находилось около 1,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, в дежурную часть обратился мужчина и заявил, что неизвестный похитил его чемодан, в котором находились личные вещи и около 1,5 миллиона рублей. Все произошло у подъезда жилого дома на Ильинском бульваре.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Его задержали недалеко от места преступления. Выяснилось, что у 28-летнего москвича ранее уж была судимость за аналогичные преступления.
Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
— Задержанный пояснил, что увидел возле подъезда оставленный без присмотра чемодан, после чего совершил его кражу. Часть денежных средств он потратил на личные нужды, — добавила Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Красногорский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.
Накануне, 6 июня, сообщалось о том, что неизвестный украл экскаватор с дачного участка в подмосковном Дмитрове.
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