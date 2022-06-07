Чемодан с полутора миллионами рублей украли у жителя Красногорска

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Московская область, Красногорск, Ильинский бульвар Карта всех событий

Злоумышленник украл у жителя Красногорска чемодан, в котором находилось около 1,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в дежурную часть обратился мужчина и заявил, что неизвестный похитил его чемодан, в котором находились личные вещи и около 1,5 миллиона рублей. Все произошло у подъезда жилого дома на Ильинском бульваре.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Его задержали недалеко от места преступления. Выяснилось, что у 28-летнего москвича ранее уж была судимость за аналогичные преступления.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

— Задержанный пояснил, что увидел возле подъезда оставленный без присмотра чемодан, после чего совершил его кражу. Часть денежных средств он потратил на личные нужды, — добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Красногорский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне, 6 июня, сообщалось о том, что неизвестный украл экскаватор с дачного участка в подмосковном Дмитрове.