Рафик Загрутдинов: Началось строительство четырех жилых корпусов по программе реновации в районе Северное Тушино

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев, 31 Карта всех событий

В московском районе Северное Тушино начали строить четыре жилых корпуса по программе реновации. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Северное Тушино по адресу улица Героев Панфиловцев, 31, началось строительство четырех жилых корпусов для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода и демонтаж нежилых зданий. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году, — подчеркнул Загрутдинов.

Также известно, что будущий жилой дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности с подземной автостоянкой. Между первым и вторым корпусами сделают пешеходную арку, а между третьим и четвертым — проход с перголой.

Рабочие применят систему вентилируемого фасада с использованием фиброцементных панелей при внешней отделке зданий.

Также Загрутдинов рассказал о том, что в новостройке будет 719 квартир: однокомнатных — 180; двухкомнатных — 410; трехкомнатных — 129. Тринадцать квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Ранее Загрутдинов рассказал о том, что международный центр боевых искусств введут в эксплуатацию в «Лужниках».