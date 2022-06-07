Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Роман «Война и мир» исключат из школьной программы на Украине

Араз Салехов
В мире
Роман «Война и мир» исключат из школьной программы на Украине
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роман Льва Толстого «Война и мир» собираются убрать из школьной программы Украины. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил министр образования страны Андрей Витренко.

— Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… Ну, например, «Война и мир», такого на Украине уже изучать не будут, — отметил он.

При этом глава ведомства уточнил, что на данном этапе еще не сформирован полный список произведений, который планируют убрать из школьной программы. В частности, в стране также хотят убрать книги, воспевающие, по мнению Киева, российские войска, сообщают «Известия».

Во вторник, 24 мая, заместитель руководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал, что русский язык наравне с украинским в ближайшем будущем получит статус государственного в освобожденной от националистов Херсонской области. По его словам, русский язык будет основным для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения.

Также в материале «Вечерней Москвы» писатель Юрий Поляков рассказал о русофобии, патриотах и либералах.

Украина Лев Толстой Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Поддерживать образ бесполезно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Да, мокша, татаро-угро-финны

Александр Лосото
Александр Лосото

Аптекарь всех вылечит

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Все мнения
О проекте