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Роман Льва Толстого «Война и мир» собираются убрать из школьной программы Украины. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил министр образования страны Андрей Витренко.

— Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… Ну, например, «Война и мир», такого на Украине уже изучать не будут, — отметил он.

При этом глава ведомства уточнил, что на данном этапе еще не сформирован полный список произведений, который планируют убрать из школьной программы. В частности, в стране также хотят убрать книги, воспевающие, по мнению Киева, российские войска, сообщают «Известия».

Во вторник, 24 мая, заместитель руководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал, что русский язык наравне с украинским в ближайшем будущем получит статус государственного в освобожденной от националистов Херсонской области. По его словам, русский язык будет основным для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения.

Также в материале «Вечерней Москвы» писатель Юрий Поляков рассказал о русофобии, патриотах и либералах.