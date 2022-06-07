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Москвичам рассказали, какие экскурсии посещают участники «Московского долголетия»

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, какие экскурсии посещают участники «Московского долголетия»
Фото: Пресс-служба Московского долголетия

Участники проекта «Московское долголетие» во время экскурсий на «Добром автобусе» знакомятся с историческими местами города и посещают одну из достопримечательностей столицы или Подмосковья. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в пресс-службе проекта.

В этом году старшее поколение посетит храм Христа Спасителя, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Ново-Иерусалимский монастырь, Музей МХАТ и другие достопримечательности.

Кроме того, участники проекта могут посетить благоустроенные и отреставрированные городские пространства. Например, Северный речной вокзал или центр «Космонавтика и авиация» в обновленном павильоне № 34 «Космос» на ВДНХ.

Для любителей экскурсий и краеведения доступно направление «Пешие лектории». Как отмечают преподаватели, встречи совмещают в себе интеллектуальную и физическую активности.

25 мая стало известно, что более 3000 участников «Московского долголетия» прошли 2,5 километра во Всемирный день скандинавской ходьбы. Мероприятие прошло во всех округах столицы.

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