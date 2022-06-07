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Появилось видео ДТП с бывшим главредом российского Vogue Аленой Долецкой

Елена Самойлова
Происшествия
Появилось видео ДТП с бывшим главредом российского Vogue Аленой Долецкой
Фото: Telegram / Shot
Россия, Москва, Кропоткинский переулок Карта всех событий

Появилось видео ДТП с бывшим главредом российского Vogue Аленой Долецкой. На кадрах видно, как доставщик на электровелосипеде сбил Долецкую и ее ассистента на пешеходном переходе.

Судя по видео, женщина вместе с ассистентом стояли на пешеходном переходе. Скорее всего они ждали, пока загорится разрешающий сигнал светофора. Спустя пару секунд они начинают переходить дорогу. В этот момент в них врезается велосипедист.

Видео: Telegram / Shot

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Кропоткинском переулке. Мужчина на велосипеде сбил журналистку, а после скрылся. Долецкую госпитализировали, у нее диагностированы перелом кисти и множественные ушибы.

Позже стало известно, что виновник ДТП — курьер одной из служб доставки еды. Вскоре его личность была установлена.

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