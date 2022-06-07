Три фуры с продуктами и вещами прибыли в Донецк из Подмосковья

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Грузовики с продуктами и вещами первой необходимости для жителей Донбасса приехали в Донецк из Московской области. Несмотря на участившиеся обстрелы города, поставки гуманитарной помощи будут продолжены. Об этом «360» сообщил заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

— Сегодня приехало три фуры, это примерно 60 тонн гуманитарного груза. Сюда входят товары личной гигиены, продукты питания, товары первой необходимости — рассказал он.

По его словам, волонтеры привезли продукты питания длительного хранения: крупу, макароны, тушенку, консервы, а также одежду, памперсы, туалетную бумагу, мыло, салфетки. Он добавил, что 8 июня партия с вещами и продуктами будет направлена в Свято-Никольский монастырь, расположенный в Волновахском районе.

Леонов отметил, что в монастыре находятся около 300 беженцев.

О помощи, которую оказывают россияне жителям разрушенных городов Донбасса, «Вечерней Москве» рассказала начальник Центра общественных связей МЧС Луганской народной республики, старший лейтенант службы гражданской защиты Ольга Миронова.