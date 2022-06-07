Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Посетитель бара украл два забытых на столе смартфона

Елена Самойлова
Происшествия
Посетитель бара украл два забытых на столе смартфона
Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО
Россия, Москва, Таганская площадь Карта всех событий

Житель Подмосковья задержан по подозрению в хищении двух смартфонов со столика в баре. Об этом во вторник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, злоумышленник находился в одном из баров на Таганской площади. Там он обратил внимание на два смартфона, лежащих на столике без присмотра. Прикрыв руки верхней одеждой, он похитил гаджеты и скрылся.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области. Телефоны он продал, а вырученные деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось о том, что злоумышленник украл у жителя Красногорска чемодан, в котором находилось около 1,5 миллиона рублей.

Кафе Бары Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Поддерживать образ бесполезно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Да, мокша, татаро-угро-финны

Александр Лосото
Александр Лосото

Аптекарь всех вылечит

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Все мнения
О проекте