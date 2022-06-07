Посетитель бара украл два забытых на столе смартфона

Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО

Россия, Москва, Таганская площадь Карта всех событий

Житель Подмосковья задержан по подозрению в хищении двух смартфонов со столика в баре. Об этом во вторник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, злоумышленник находился в одном из баров на Таганской площади. Там он обратил внимание на два смартфона, лежащих на столике без присмотра. Прикрыв руки верхней одеждой, он похитил гаджеты и скрылся.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области. Телефоны он продал, а вырученные деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось о том, что злоумышленник украл у жителя Красногорска чемодан, в котором находилось около 1,5 миллиона рублей.