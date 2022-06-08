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Стало известно, каких домашних животных чаще всего заводят россияне

Ирина Игнатенко
Общество
Стало известно, каких домашних животных чаще всего заводят россияне
Фото: Pexels

Три четверти россиян держат у себя домашних животных. При этом кошек заводят чаще, чем собак, сообщает Life.ru.

Так, кошек держат дома 46 процентов опрошенных, а собак 39 процентов. Семь процентов респондентов выбирают в качестве домашних питомцев кроликов, а 6 процентов рыбок. Делают выбор в пользу грызунов пять процентов россиян.

Собак больше любят пермяки (55 процентов), красноярцы (53 процента), петербуржцы (49 процентов). Кошек — жители Воронежа (58 процентов), Челябинска (53 процентов), Ростова-на-Дону (51 процент).

Согласно результатам исследования, 41 процент опрошенных владельцев домашних животных тратят на их содержание в среднем около пяти тысяч рублей в месяц, еще 36 процентов сообщили, что их траты составляют до трех тысяч рублей. Более 10 тысяч рублей для любимцев чаще других готовы выделить жители Перми, Москвы и Уфы.

«Вечерка» узнала у ветеринарного врача Вадима Кравченко, как во время прогулки защитить своего питомца от клещей и других опасных паразитов.

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