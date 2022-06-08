Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Переговоры Лаврова и Чавушоглу о вывозе зерна с Украины начались в Анкаре

Антон Махов
Политика
Переговоры Лаврова и Чавушоглу о вывозе зерна с Украины начались в Анкаре
Фото: Pixabay

В Анкаре начались переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщил государственный телеканал TRT Haber.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказывали, что стороны обсудят перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной, двустороннее сотрудничество России и Турции, вывоз зерна из Украины и операцию Турции в Сирии. В МИД России также сообщали, что главы дипломатических ведомств намерены рассмотреть ситуацию в Закавказье, регионах Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, а также в Черноморском регионе.

После переговоров министров в 11:50 (время совпадает с московским) состоится их совместная пресс-конференция, сообщили РИА Новости.

Ранее стало известно, что Турция не имеет возможности положительно оценить идею о вступлении в НАТО, которая исходит от стран без четкой позиции по вопросу борьбы с терроризмом. Об этом заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

Украина Россия Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Поддерживать образ бесполезно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Да, мокша, татаро-угро-финны

Все мнения
О проекте