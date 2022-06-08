Переговоры Лаврова и Чавушоглу о вывозе зерна с Украины начались в Анкаре

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В Анкаре начались переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщил государственный телеканал TRT Haber.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказывали, что стороны обсудят перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной, двустороннее сотрудничество России и Турции, вывоз зерна из Украины и операцию Турции в Сирии. В МИД России также сообщали, что главы дипломатических ведомств намерены рассмотреть ситуацию в Закавказье, регионах Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, а также в Черноморском регионе.

После переговоров министров в 11:50 (время совпадает с московским) состоится их совместная пресс-конференция, сообщили РИА Новости.

Ранее стало известно, что Турция не имеет возможности положительно оценить идею о вступлении в НАТО, которая исходит от стран без четкой позиции по вопросу борьбы с терроризмом. Об этом заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.