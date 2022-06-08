Психолог рассказала, какие факторы приводят к расстройству пищевого поведения у детей

кадр из фильма «Сорванцы из Тимпельбаха»

Психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева пояснила, почему все чаще у современных детей встречается расстройство пищевого поведения.

Она отметила, что серьезное влияние оказывают социальные факторы. На детскую психику оказывает воздействие информация, которая преподносится СМИ. По ее словам, в настоящее время в разных источниках публикуется предостаточно непроверенной информации.

Еще более сильное влияние на детей оказывает поведение старшего поколения из близкого круга — родителей, тренеров, учителей. Взрослым стоит быть аккуратнее в своих высказываниях, особенно насчет внешности ребенка.

Также стоит следить за тем, как ребенок ест.

— Ребенок может поглощать пищу слишком быстро и при этом не понимать, наелся ли он, либо нет. Важно понаблюдать за его поведением, чтобы не довести ситуацию до развития булимии, — отметила психолог в комментарии ФАН.

Эксперт по питанию Анастасия Голобородько перечислила продукты, которые запускают в организме процессы старения. Первое место в антирейтинге заняли сахар, а также фруктоза.