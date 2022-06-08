Столичные газовики обновят системы газоснабжения в 1867 квартирах на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Мосгаза

Столичные газовики в рамках программы капитального ремонта жилого фонда обновят системы газоснабжения в 1867 квартирах в Восточном административном округе (ВАО) Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосгаза» в среду, 8 июня.

Там уточнили, что для удобства жителей округа работы будут проводиться в кратчайшие сроки и раздельно по газовым стоякам.

— Восточный округ богат на места отдыха москвичей. <...> Местом притяжения служат и архитектурная ассамблея усадьбы «Измайлово», а стадионы «Локомотив», «Луч», «Крылья Советов», «Олимп», «Спартаковец», легкоатлетический Центр братьев Знаменских, Центр водного спорта и Дворец спорта в Сокольниках дают право называть ВАО одним из спортивных центров столицы. В текущем году в 19 домах восточного округа столичные газовики заменят порядка 200 газовых стояков, — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что более 691 тысячи газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Так, было проверено около 40 процентов от общего количества газовых приборов столицы. Их ежегодно используют 1,8 миллиона семей.