Почти 700 тысяч газовых приборов проверили в московских квартирах с начала года

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Более 691 тысячи газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Об этом в среду, 1 июня, рассказали в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Таким образом, было проверено около 40 процентов от общего количества газовых приборов столицы. Их ежегодно используют 1,8 миллиона семей, также сообщают в ведомстве.

Работники городского хозяйства столицы проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ежегодно. Узнать точную дату визита мастера можно с помощью сайта службы или Telegram-бота. Бот напомнит о визите за неделю и за сутки. Также сообщается, что после проверки можно оценить работу мастера, приложив фото, видео и записав голосовое сообщение.

Также о визите мастера можно узнать с помощью голосового помощника «Алиса». Для этого ей нужно сказать фразу «Алиса, запусти навык Мосгаза» или «Алиса, узнай у Мосгаза дату технического обслуживания». Помощник уточнит дату проверки и подскажет, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника и что делать, если в квартире пахнет газом, говорится в Telegram-канале ведомства.

Специалисты акционерного общества «Мосгаз» рекомендуют для безопасности перед отъездом в отпуск перекрыть газовые краны, которые находятся на приборах и перед ними.