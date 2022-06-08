Россиянам напомнили о длинных выходных и короткой рабочей неделе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россиян в июне ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя. Об этом в среду, 8 июня, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Роструда.

— Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно, — пояснили в ведомстве.

Также Роструд напомнил: праздничные выходные не могут стать причиной сокращения заработной платы сотрудникам на окладе.

— В случае если оклад не установлен, например, работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, — добавила пресс-служба организации.

Следующие длинные выходные ожидают жителей России только в ноябре: в этом месяце будет проходить празднование Дня народного единства.

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов напомнил, что оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ. Согласно этой статье, работа в указанные дни оплачивается не менее чем в двойном размере.