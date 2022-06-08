Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ в живой силе и технике

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Потери ВСУ в ходе освобождения российской армией Святогорска составили свыше 300 человек. Об этом в среду, 8 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой народной республике за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, — сказал он.

По его словам, также в ходе этих боев ВСУ потеряли шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов.

Конашенков добавил, что отечественные средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 под Николаевском, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России завершают освобождение Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР).

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.