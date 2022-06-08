Захарова прокомментировала заявление Зеленского о переговорах с Путиным

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что всю информацию, которая поступает от украинских властей, необходимо проверять дополнительно. Такое мнение она выразила в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о его желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Все эти заявления нужно тщательно перепроверять, выверять, — сказала представитель МИД России в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что слова украинского лидера можно воспринимать как тексты, написанные кем-то другим.

7 июня газета Financial Times сообщила, что Зеленский вновь заявил о готовности провести с Путиным мирные переговоры. По информации издания, Зеленский выразил готовность к мирным переговорам. Однако он также отметил, что Украина должна достичь «победы на поле боя». Украинский лидер также подчеркнул, что тупиковое положение в сложившемся конфликте — «не вариант» для Киева.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что украинская сторона не хочет вести переговоры с Москвой. Киев отказался от переговорного процесса.