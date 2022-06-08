Врач объяснил, как выявить хроническую усталость

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Врач общей практики Михаил Петрик рассказал, как выявить хроническую усталость.

Главные жалобы пациентов, с которыми сталкивается врач, — отсутствие сил, некачественный сон, плохая обучаемость, проблемы с памятью и плохое настроение.

— Прежде всего нужно проверить, какие еще симптомы возникают вместе с усталостью. Если есть тахикардия, одышка при легкой нагрузке, то это может быть сердечная недостаточность. Если есть слабость в руках, то вполне возможно, что это системная красная волчанка, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Чтобы разобраться с состоянием организма, врач рекомендует сдать общий анализ крови и обратиться за расшифровкой и назначениями к специалисту. Если есть недостаток гемоглобина, то слабость может быть вызвана анемией.

Также нужно проверить гормоны щитовидной железы: ТТ4, ТТ3, пролактин и гормон гипофиза — тиреотропный гормон. Повышение последнего говорит о пониженной функции щитовидной железы, даже если два других анализа в норме. Понижение или повышение уровня гормонов также может сказываться на общем состоянии организма.

— Сделав все эти анализы, вы уже много сделаете для того, чтобы определить, откуда взялась эта усталость. Если все анализы в норме, это действительно может свидетельствовать о наличии синдрома или даже о депрессии, — предупредил доктор.

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