Эксперт пояснила, почему среди мигратов сохраняется большое число зараженных ВИЧ

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Научный сотрудник Социологического института РАН Ольга Ефимова рассказала, почему в Петербурге сохраняется большое число ВИЧ-инфицированных мигрантов.

Она напомнила, что пути заражения ВИЧ хорошо известны. Это незащищенный половой акт, использование нестерильных инструментов потребителями наркотиков, заражение во время медицинских манипуляций.

— Мигранты находятся в группе риска по ряду причин. Уровень их знаний об этом заболевании довольно низок, в связи с чем их может не пугать незащищенный половой акт или обращение за подпольными медицинскими услугами, да и в целом к своему здоровью они относятся довольно небрежно, — отметила она в комментарии «Невским новостям».

По мнению Ефимовой, очень важно проводить и просветительские, и профилактические мероприятия, и тестирование на ВИЧ среди мигрантов.

Ранее сообщалось, что студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) активно работают над созданием вещества, способного эффективно бороться с онкологическими заболеваниями и ВИЧ.