В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошее мороженое

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При выборе мороженого стоит обратить внимание на этикетку продукта, его внешний вид, текстуру и форму, сообщили в Роспотребнадзоре в среду, 8 июня.

— Ознакомьтесь с названием продукта. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром», — говорится в сообщении.

В зависимости от доли молочного жира выделяют пять видов мороженого: молочное (не более 7,5 процента молочного жира), сливочное (8–11,5 процента), пломбир (не менее 12 процентов), кисломолочное (не более 7,5 процента) и с заменителем молочного жира (не более 12 процента).

Вес мороженого указывается в граммах. Продукт должен быть окрашен равномерно, при этом вынутое из морозильной камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться. Допустимые стабилизаторы, позволяющие продукту сохранять форму: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

До этого диетолог Маргарита Королева заявила, что чрезмерное употребление мороженого может привести к избытку веса и инсулинорезистентности, что способствует преждевременному старению организма человека.