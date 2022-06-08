Сотрудница валютного обменника украла у клиента 40 миллионов рублей

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Женщина-кассир, работающая в одном из пунктов обмена валюты, украла у клиента 40 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» стало известно в среду, 8 июня.

По словам потерпевшего, в начале июня он решил подзаработать на курсах валют: менять рубли на доллары и обратно через посредника. Вскоре ему согласился помочь некий мужчина.

Партнеры «по бизнесу» обменяли в пункте несколько миллионов по выгодному курсу. Решив продолжить, потерпевший занял у родственника еще 33,5 миллиона рублей и вернулся в обменник. Его новый знакомый добавил еще 6,5 миллиона.

Как обычно, они передали сумму кассиру, та сказала, что деньги необходимо пересчитать.

Спустя какое-то время мужчины поняли, что ждут слишком долго, и заглянули к ней. Однако ни женщины, ни миллионов там не было.

Выяснилось, что она вылезла в окно, добралась до своей машины на парковке и уехала. Сейчас воровку разыскивают полицейские.

До этого сообщалось, что две злоумышленницы обокрали пенсионерку на 10 тысяч долларов, прикинувшись медработниками.