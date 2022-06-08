Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Москвичам рассказали о субсидиях и льготах на оплату ЖКУ

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали о субсидиях и льготах на оплату ЖКУ
Коммунальные платежи

Претендовать на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг могут граждане, которые тратят на платежи более десяти процентов своего совокупного дохода. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы в среду, 8 июня.

Там также добавили, что с этого года человек, подающий заявление на получение субсидии, не должен подтверждать отсутствие долгов по оплате ЖКУ — вся информация уже есть в базе данных. При этом подать заявление можно и онлайн, и на бумаге.

В Комплексе городского хозяйства подчеркнули, что субсидии и льготы — не одно и то же.

— Если субсидии предназначены для малообеспеченных горожан, то льготы не зависят от доходов — их дают некоторым категориям населения в зависимости от имеющихся статусов, званий и заслуг (например, герои РФ, участники ВОВ, ветераны труда, многодетные семьи) или по состоянию здоровья, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что с начала года горожане более 20,7 тысячи раз подали заявление на оформление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг онлайн.

Москва ЖКХ Льготы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Поддерживать образ бесполезно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Да, мокша, татаро-угро-финны

Все мнения
О проекте