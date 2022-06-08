Москвичам рассказали о субсидиях и льготах на оплату ЖКУ

Коммунальные платежи

Претендовать на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг могут граждане, которые тратят на платежи более десяти процентов своего совокупного дохода. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы в среду, 8 июня.

Там также добавили, что с этого года человек, подающий заявление на получение субсидии, не должен подтверждать отсутствие долгов по оплате ЖКУ — вся информация уже есть в базе данных. При этом подать заявление можно и онлайн, и на бумаге.

В Комплексе городского хозяйства подчеркнули, что субсидии и льготы — не одно и то же.

— Если субсидии предназначены для малообеспеченных горожан, то льготы не зависят от доходов — их дают некоторым категориям населения в зависимости от имеющихся статусов, званий и заслуг (например, герои РФ, участники ВОВ, ветераны труда, многодетные семьи) или по состоянию здоровья, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что с начала года горожане более 20,7 тысячи раз подали заявление на оформление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг онлайн.