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Мельников: Россия и ДНР укрепили сотрудничество в межведомственной работе

Антон Махов
Политика
Мельников: Россия и ДНР укрепили сотрудничество в межведомственной работе
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия и Донецкая народная республика укрепили сотрудничество в плане межведомственного взаимодействия. Об этом в среду, 8 июня, «Вечерней Москве» рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Общественного совета ФСИН России Алексей Мельников.

В Донецке прошло рабочее совещание между службами исполнения наказания России и Донецкой Народной Республики. В нем нем приняли участие командующий группировкой ФСИН России в ДНР, директор ГСИН ДНР Юрий Дорошенко, а также председатель ОНК города Москвы Георгий Волков и член Общественного совета ФСИН России Алексей Мельников.

На встрече они обсудили опыт и особенности пенитенциарных систем, их развитие и взаимодействие с институтами гражданского общества.

Мельников отметил, что Россия намерена наращивать взаимодействие с институтами гражданского общества Донецкой народной республики.

Ранее стало известно, что у Донецкой народной республики есть военный план, который позволит в кратчайшие сроки добиться прекращения обстрелов Донецка со стороны Киева.

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