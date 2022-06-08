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Прокуратура зафиксировала снижение числа преступлений в Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Прокуратура зафиксировала снижение числа преступлений в Москве
Фото: Вечерняя Москва

За пять месяцев 2022 года в Москве совершено 59 066 преступлений, что на три процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, почти на три процента меньше стало количество разбоев и грабежей, и на девять процентов — случаев мошенничества.

— Количество краж сократилось на 1,9 процента, в том числе 138 — из квартир (меньше на 15,3 процента) и 235 — из автомобилей (меньше на 17 процентов), — отметила Нефедова.

Также на 1,2 процента реже стали встречаться случаи нарушения ПДД и эксплуатации транспорта. Однако смертельных ДТП стало больше почти на 20 процентов: 63 случая за пять месяцев.

Представитель надзорного ведомства добавила, что в этом году зарегистрировано 21 113 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, большинство из которых совершены с использованием сети Интернет и средств мобильной связи. Для сравнения — в прошлом году их было более 24 тысяч.

При этом злодеяний, в которых задействованы банковские карты, совершено меньше на 41 процент.

Нефедова напомнила о нескольких правилах безопасности. Так, при оплате кредитов необходимо проверять реквизиты перевода и уточнять в банке, если некто сообщил об их изменении. Важно понимать: настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан проводить операции с деньгами.

Чтобы не попасться на уловки интернет-мошенников, нужно держать в секрете данные банковской карты и пароли онлайн-банка, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать какие-либо программы по просьбе неизвестных. По возможности пользоваться антивирусными программами.

В понедельник, 6 июня, прокуратура запросила 15 лет лишения свободы в колонии для убийцы экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева.

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