Офтальмолог объяснил, почему с возрастом чаще текут слезы

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Врач-офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал, почему с возрастом увеличивается слезоотделение.

По его словам, особенно часто пациенты замечают такой симптом в холодное время года.

— У нас к углу глаза подходит такой «водопровод», из него вырабатывается слеза, увлажняет глаз и по каналам уходит в носоглотку, и мы этого совсем не чувствуем. С возрастом эластичность теряется, и веко начинает отодвигаться вниз, оно не прилегает плотно к яблоку. И в результате воронка, которая собирает слезу, отдаляется, и часть слезы начинает вытекать из глаза, — объяснил врач в новом выпуске на YouTube-канале Яны Павлидис.

Он объяснил, что бороться с повышенным слезоотделением можно при помощи блефаропластики — операции по подтяжке верхних или нижних век. Однако важно делать эту процедуру с учетом возрастных изменений, чтобы и эстетический вид удовлетворял, и слезы хорошо уходили по каналам в носоглотку.

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