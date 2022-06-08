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Серийного велоугонщика задержали в Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Серийного велоугонщика задержали в Москве
Фото: Росгвардия Москвы
Россия, Москва, улица Михайлова Карта всех событий

Меньше минуты понадобилось сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии, чтобы задержать похитителя велосипеда на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Михайлова. Росгвардейцы получили информацию о краже велосипеда с парковки и полное его описание.

Вскоре после сообщения они заметили мужчину, который передвигался на схожем велосипеде. Когда он увидел правоохранителей, то попытался скрыться, однако был оперативно задержан.

Видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Похитителем оказался 35-летний уроженец Кемеровской области. Ранее у него уже были судимости за аналогичные преступления. Во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог внятно объяснить свой поступок.

Накануне, 7 июня, появилось видео ДТП с бывшим главредом российского Vogue Аленой Долецкой.

Ее сбил мужчина на велосипеде в Кропоткинском переулке, а после скрылся. Долецкую госпитализировали, у нее диагностированы перелом кисти и множественные ушибы.

Алкоголь Велосипеды Росгвардия
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