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Назван самый полезный напиток

Ирина Игнатенко
Общество
Назван самый полезный напиток
Фото: Pixabay

Кефир – традиционный русский продукт и мощный стимулятор пищеварения, обладающий целебными свойствами. Однако наиболее эффективно они раскрываются в случае, когда кефир употребляется в правильное время. О полезных свойствах напитка рассказал врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов.

Эксперт пояснил, что начало дня со стакана кефира способствует улучшению аппетита, налаживает работу нервной системы и даже устраняет неприятный запах изо рта после сна. Кроме того, напиток заряжает человека энергией на целый день.

Употребление напитка в вечернее время улучшает пищеварение и способствует усвоению полученных за день организмом микроэлементов. Вечером лучше сделать выбор в пользу нежирного кефира и выпить его до 20.00.

Несмотря на полезные свойства кефира, терапевт напомнил, что молочнокислые продукты не рекомендуются при гастрите, язве, колите, некоторых заболеваниях мочеполовой системы и при непереносимости определенных компонентов молока.

При покупке напитка обязательно нужно проверить срок годности, передает Общественная Служба Новостей.

Российская молочная отрасль сильно зависима от поставок иностранной закваски, но пока дефицита кисломолочной продукции в стране на фоне их сокращения не предвидится. Об этом сообщил генеральный директор национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов.

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