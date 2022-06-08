Косметолог назвала эффективные способы борьбы с отеками под глазами

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Врач-косметолог Юлия Чеботарева рассказала, как бороться с отеками под глазами.

В норме, по словам врача, таких проявлений быть не должно Отеки могут возникать, если человек на ночь поел соленого или выпил много воды, однако в других случаях нужно обратиться к врачу, так как такой симптом может сигнализировать о гипотериозе.

— Если здоровье в норме, то в борьбе с отечностью должны помочь сосудоукрепляющие крема. Еще есть такой лайфхак: аптечные венотоники можно наносить как маску на 10-15 минут на припухлости. Это должно укрепить сосуды и улучшит кровоток. Следующий прекрасный способ — пробежка, которая сгонит все отеки. Можно также попрыгать, поделать движения, которые разгонят лимфатическую систему. Также эффективным может быть контрастный душ, — посоветовала врач в новом видео на YouTube-канале Яны Павлидис.

Часто под глазами возникают темные круги, против которых также эффективны сосудоукрепляющие крема, а против морщин косметолог рекомендует использовать крема с ботулиноподобным эффектом. Такие кремы содержат в составе аргирелин, матриксил, аденозин или syn-ake.

Офтальмолог назвал эффективный способ борьбы с повышенным слезоотделением, который положительно скажется и на здоровье, и на внешнем виде пациента.