Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Капитальный ремонт дома 1964 года постройки стартовал в Мещанском районе

Араз Салехов
Город
Капитальный ремонт дома 1964 года постройки стартовал в Мещанском районе
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Выползов переулок, 8 Карта всех событий

В Мещанском районе столицы проведут работы, связанные с капитальным ремонтом жилого дома 1964 года постройки. Об этом в среду, 8 июня, сообщила глава Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— В Мещанском районе пятиэтажный жилой дом 1964 года постройки ждет капитальный ремонт. Так, будут отремонтированы фасад, кровля, подъезды, подвальные помещения и обновлены внутренние инженерные сети, — отметила она.

Помимо этого, в ходе работ специалисты расчистят, промоют, обработают поверхности антисептическими средствами, отремонтируют цоколь, приямки, заменят отмостки и установят водоотводящие лотки. При этом Яковлева добавила, что в подъезде дома заменят окна и двери, отремонтируют штукатурный слой, окрасят стены и потолок по подготовленной поверхности. Сам дом, как уточняется, расположен по адресу Выползов переулок, дом 8, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 6 июня, в Таганском районе столицы специалисты приступили к капитальному ремонту жилого дома, построенного в 1960-х годах. В частности, на территории объекта прошел ремонт инженерных сетей.

В воскресенье, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе идут активные работы, связанные с проведением капитального ремонта крупных столичных больниц. Так, одним из крупнейших проектов стала модернизация Боткинской больницы. Специалисты на данный момент отремонтировали восемь зданий.

Москва Капитальный ремонт дом
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Поддерживать образ бесполезно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Да, мокша, татаро-угро-финны

Все мнения
О проекте