Капитальный ремонт дома 1964 года постройки стартовал в Мещанском районе

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Выползов переулок, 8 Карта всех событий

В Мещанском районе столицы проведут работы, связанные с капитальным ремонтом жилого дома 1964 года постройки. Об этом в среду, 8 июня, сообщила глава Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— В Мещанском районе пятиэтажный жилой дом 1964 года постройки ждет капитальный ремонт. Так, будут отремонтированы фасад, кровля, подъезды, подвальные помещения и обновлены внутренние инженерные сети, — отметила она.

Помимо этого, в ходе работ специалисты расчистят, промоют, обработают поверхности антисептическими средствами, отремонтируют цоколь, приямки, заменят отмостки и установят водоотводящие лотки. При этом Яковлева добавила, что в подъезде дома заменят окна и двери, отремонтируют штукатурный слой, окрасят стены и потолок по подготовленной поверхности. Сам дом, как уточняется, расположен по адресу Выползов переулок, дом 8, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 6 июня, в Таганском районе столицы специалисты приступили к капитальному ремонту жилого дома, построенного в 1960-х годах. В частности, на территории объекта прошел ремонт инженерных сетей.

В воскресенье, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе идут активные работы, связанные с проведением капитального ремонта крупных столичных больниц. Так, одним из крупнейших проектов стала модернизация Боткинской больницы. Специалисты на данный момент отремонтировали восемь зданий.