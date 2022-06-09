Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

ЦБ зафиксировал снижение числа вакансий в России

Егор Провоторов
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение числа вакансий в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На российском рынке труда постепенно снижается количество вакансий. Об этом следует из бюллетеня ЦБ в среду, 8 июня.

По данным регулятора, первую волну падения спроса на сотрудников с конца февраля по середину апреля можно было связать с решениями относительно приостановки ранее запланированного найма. В документе также сказано, что вторая волна с большой долей вероятности отражает начало сокращения числа рабочих мест на отечественных предприятиях, передают «Известия».

Так, в период с 24 февраля замечено резкое повышение индекса компании HeadHunter, отражающее соотношение количества активных резюме и вакансий. Уточняется, что чем этот индекс выше, тем ниже конкуренция за персонал на рынке труда.

С конца зимы по середину прошлого месяца он вырос с четырех до шести пунктов, следует из данных экспертов ЦБ. Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман связывает это со снижением импорта из-за санкций и уходом зарубежных компаний из России.

24 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому для иностранных компаний, ушедших с российского рынка, вводится внешнее управление. Отмечается, что законопроект касается компаний, которые решили покинуть российский рынок из-за антироссийских настроений в Европе и США, при этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики.

Работа Бизнес ЦБ РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Все мнения
О проекте