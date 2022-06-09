ЦБ зафиксировал снижение числа вакансий в России

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На российском рынке труда постепенно снижается количество вакансий. Об этом следует из бюллетеня ЦБ в среду, 8 июня.

По данным регулятора, первую волну падения спроса на сотрудников с конца февраля по середину апреля можно было связать с решениями относительно приостановки ранее запланированного найма. В документе также сказано, что вторая волна с большой долей вероятности отражает начало сокращения числа рабочих мест на отечественных предприятиях, передают «Известия».

Так, в период с 24 февраля замечено резкое повышение индекса компании HeadHunter, отражающее соотношение количества активных резюме и вакансий. Уточняется, что чем этот индекс выше, тем ниже конкуренция за персонал на рынке труда.

С конца зимы по середину прошлого месяца он вырос с четырех до шести пунктов, следует из данных экспертов ЦБ. Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман связывает это со снижением импорта из-за санкций и уходом зарубежных компаний из России.

24 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому для иностранных компаний, ушедших с российского рынка, вводится внешнее управление. Отмечается, что законопроект касается компаний, которые решили покинуть российский рынок из-за антироссийских настроений в Европе и США, при этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики.