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«Лучше подождать»: диетолог Соломатина предупредила о скрытой опасности ранних арбузов

Анастасия Харламова

Сюжеты: 

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Общество
«Лучше подождать»: диетолог Соломатина предупредила о скрытой опасности ранних арбузов
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Москве началась продажа арбузов. Однако сезон этой ягоды начнется только через два месяца. Сейчас арбузы напичканы стимуляторами роста и могут представлять опасность для организма. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что особенно не стоит рисковать беременным женщинам и детям.

— Действительно, сейчас не сезон для арбузов. Нужно понимать, что все они выращены с применением стимуляторов роста. Это, как правило, селитра. Из-за этого арбузы опасны большим количеством нитратов, которые при определенных условиях переходят в нитриты. Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Тем самым нарушается дыхание клеток, ткани и органы испытывают гипоксию. Беременным женщинам и детям не стоит сейчас есть арбузы. Для них это может быть опасно. Лучше подождать, когда начнется сезон, — сказала она.

Эксперт рассказала, как отличить хороший арбуз от нитратного по внешнему виду.

— Опасный арбуз легко определить по внешнему виду. У такого плода белые или желтые прожилки и не сахаристая мякоть. Более того, не стоит делать акцент на цвете, так как ягоду могут окрасить, — отметила она.

Соломатина подчеркнула, что сезонные арбузы несут в себе много пользы. Однако стоит знать меру и не объедаться.

— Арбуз состоит из структурированной воды. Организму не требуется много энергии, чтобы ее усваивать. Он хорошо утоляет жажду и предотвращает обезвоживание в летнюю жару. Также там много калия, который оказывает мочегонный эффект. Он промывает организм и положительное воздействует на почки и желчный пузырь. Кроме того, в арбузах содержится достаточное количество магния. Это вещество оказывает успокоительный эффект, расслабляет сосуды, понижает давление и снимает спазмы, — подчеркнула специалист.

Собеседница «ВМ» отметила, что арбузные диеты имеют большую популярность в летний сезон. Однако в этих ягодах огромное количество сахара. Его переизбыток может негативно сказаться на здоровье человека.

— Я не рекомендую злоупотреблять арбузами людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и лишним весом. Можно сделать один разгрузочный день на арбузах. Это позволит снизить количество калорий. Однако лучше съесть пару кусочков и на этом остановиться, — сказала эксперт.

Соломатина рассказала, что арбуз лучше употреблять как отдельный прием пищи. Он может вызвать брожение и проблемы с желудком.

— Летом многие любят поехать на шашлыки, съесть огромное количество жирной пищи, а на десерт — несколько кусочков арбуза. Я хочу предупредить, что в таком случае арбуз вызовет брожение и вздутие живота. Лучше употреблять его через определенный промежуток времени после еды или вместо обеда, — подытожила диетолог.

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