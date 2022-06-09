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Стало известно о возможном росте цен в Zara после возвращения в Россию

Егор Провоторов
Экономика
Стало известно о возможном росте цен в Zara после возвращения в Россию
Фото: Depositphotos

Цены в магазинах сети Zara, являющейся частью группы компаний Inditex, могут значительно увеличиться после их повторного открытия в России. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в консалтинговой компании CORE.XP.

— Цены будут сильно зависеть от того, на каких условиях вернется ретейлер. Конечно, логистические сложности возникают сейчас у всех торговых сетей. Этот фактор должен оказать влияние на стоимость товаров, — сказал президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.

Уточняется, что это произойдет в том числе из-за увеличения расходов на логистику, а также издержек по иным операционным процессам. Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько не исключила, что испанский холдинг будет стараться сдержать рост цен на продукцию за счет жесткой экономии на других операционных расходах, передают «Известия».

В начале июня появилась информация, что испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho и Stradivarius, готовится отказаться от части магазинов в России.

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