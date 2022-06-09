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Volkswagen предложил работникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов

Егор Провоторов
Экономика
Volkswagen предложил работникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов
Фото: Pixabay

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen предложил сотрудникам своего предприятия в Нижнем Новгороде в течение июня уволиться по собственному желанию и получить за это до шести окладов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в четверг, 9 июня.

По информации издания, ссылающегося на один из профсоюзов сотрудников корпорации в России, 2 июня некоторые работники получили вышеуказанное предложение. При этом Volkswagen утверждает, что «массового сокращения для работников из Нижнего Новгорода нет».

Согласно предложенным условиям, те, кто расторгнет трудовое соглашение до 17 июня, получат шесть окладов, а до 29 июня — пять. При этом в «Фольксваген Груп Рус» отметили, что действительно предложили сотрудникам пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца нынешнего года, передает «Коммерсантъ».

До этого в ЦБ рассказали, что на отечественном рынке труда постепенно снижается количество вакансий. С 24 февраля замечено резкое повышение индекса компании HeadHunter, отражающего соотношение количества активных резюме и вакансий. Чем этот индекс выше, тем ниже конкуренция за персонал на рынке труда.

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